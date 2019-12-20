В Киев везут 30 тонн карпатского снега для сноупарка (6)

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- В киевский сноупарк везут 130 тонн снега из Карпат : 112.ua 02:00
- В киевский сноупарк везут 130 тонн снега из Карпат : Новости Киева 01:54
- Появилось видео грузовиков, которые везут снег с Карпат для праздничного настроения в Киеве : Новости Киева 01:54
- Из Карпат в Киев привезут 150 тонн снега для обустройства горки для лыжников : DailyUA 01:24
- Опубликовано видео грузовиков, которые везут снег с Карпат для праздничного настроения в Киеве : Страна.ua 01:17
- В Киев из Карпат везут 130 тонн снега : Информатор 00:43