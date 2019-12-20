В Киев везут 30 тонн карпатского снега для сноупарка (6)

Bigmir)net Новости 2019.12.20 18:09

Снег для создания снежной горки, размеров с пятиэтажный дом, везут к Арке дружбы народов не только из Карпат. Снег везут для создания сноупарка скриншот В Киев везут 30 тонн карпатского снега для возведения сноупарка возле Арки дружбы народов, говорится в сюжете ТСН в пятницу, 20 декабря. Тонны снега везут на пяти грузовиках под специальным тентом - чтобы он не растаял раньше времени.