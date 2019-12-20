Зеленский и Дуда поговорили о газе и нормандских договоренностях (2)

УП Європейська правда 2019.12.20 19:33

Пятница, 20 декабря 2019, 18:53 Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой, во время которого обсудил газовое соглашение с РФ и ход имплементации договоренностей, достигнутых во время переговоров в "нормандском формате". Об этом в пятницу вечером сообщили в пресс-службе главы государства, пишет "Европейская правда". "Зеленский поблагодарил Анджея Дуду за активную позицию Польши в поддержке