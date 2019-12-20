Зеленский и Дуда поговорили о газе и нормандских договоренностях (2)

УП Європейська правда 2019.12.20 19:33
Пятница, 20 декабря 2019, 18:53
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с
президентом Польши Анджеем Дудой, во время которого обсудил газовое
соглашение с РФ и ход имплементации договоренностей, достигнутых во время
переговоров в "нормандском формате".
Об этом в пятницу вечером сообщили в пресс-службе главы государства, пишет
"Европейская правда".
"Зеленский поблагодарил Анджея Дуду за активную позицию Польши в поддержке
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