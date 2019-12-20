В КВЦ "Парковый" проходит корпоратив "Слуги народа" , приехал Зеленский: "Все выпивают, много шутят (16)

2019.12.21 (16)2019.12.20 (15) →
- В сети появилось, как депутат от Слуги народа еле держится на ногах после корпоратива : NewsOne 10:39
- Зеленский заговорил о свиньях на скандальном корпоративе: "Давайте оставаться..." : Politeka 10:10
- Зеленский и Гончарук пришли на корпоратив Слуги народа, их развлекает Тина Кароль, Осадчая и Jerry Heil - видео : Новое Время 09:39
- Корпоратив Слуги народа: стало общеизвестно, кого из звезд позвали на тусовку : NewsProUA 08:22
- Охрана, отмена: Зеленский отгулял первый корпоратив (видео) : Styler РБК-Украина 08:11
- Охрана, отмена: Зеленский отгулял первый корпоратив (видео) : РБК-Україна 08:10
- Появились фото и видео корпоратива Слуги народа : Bigmir)net Новости 08:08
- Зеленский погулял на новогоднем корпоративе "Слуги народа" : Еспресо TV 08:03
- Селфи с Зеленским и песни Тины Кароль: что публикуют с корпоратива Слуги народа : ГЛАВПОСТ 01:05
- Зеленский пришел на новогодний корпоратив "Слуги народа" : PRportal 00:23
- Тост Зеленского, выступление Тины Кароль и шутки Осадчей: в сеть слили видео с корпоратива "Слуги народа" : Znaj.ua 00:16
- Корпоратив Слуги народа: стало известно, кого из звезд пригласили на вечеринку : ICTV Факти 00:06
- Корпоратив "слуг народа": первые фото и видео с мероприятия : ГЛАВПОСТ 00:05
- Корпоратив "слуг народа": первые фото и видео с мероприятия : 24 канал 00:00
- Зеленский выступил перед "слугами народа": что происходит на корпоративе : Вести-UA 23:53