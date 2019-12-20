В КВЦ "Парковый" проходит корпоратив "Слуги народа" , приехал Зеленский: "Все выпивают, много шутят (16)

UAzmi 2019.12.20 23:44

2019-12-20 22:37 Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Украинская правда". Депутатов на территорию "Паркового" пропускали только по спискам. Помимо нардепов, на празднике побывали президент Владимир Зеленский, руководитель его Офиса Андрей Богдан, первый помощник президента Сергей Шефир. "Президент тост говорил и сделал замечание Трухину, который хотел себе на округ выписать кучу денег.