В Венесуэле разбился самолет с бизнесменами: 9 погибших (25)

Весь Харьков 2019.12.21 11:10

За 8 километров от аэропорта в Венесуэле разбился частный самолет, в салоне которого находились бизнесмены. Об этом сообщает издание Infobae. Авиакатастрофа произошла в пятницу, 20 декабря. По информации Генпрокуратуры страны, авария произошла во время посадки самолета. В результате происшествия погибли 9 человек. В Венесуэле обещают в течение суток озвучить вероятные версии авиакатастрофы. Предварительно установлено, что самолет вылетел из штата Боливар.