В Венесуэле разбился самолет с бизнесменами: 9 погибших (25)

2019.12.21 (25)2019.12.20 (1) →
- Авиакатастрофа в Венесуэле: девять погибших : Mk.Mk.Ua 13:04
- "Человеческая неострожность?": Ужасное крушение самолета. Все пассажиры погибли : Корупція Інфо 12:51
- В Венесуэле самолет потерпел крушение, есть погибшие : Hronika.info 12:41
- В Венесуэле десять человек погибли при крушении частного самолета : УРА-Информ 11:50
- В Венесуэле разбился самолет с бизнесменами : Front News International 11:37
- В Венесуэле в авиакатастрофе погибли 9 человек : Еспресо TV 11:33
- В Венесуэле разбился самолет: никто не выжил - фото : Vector News 11:15
- В Венесуэле разбился самолет с бизнесменами: 9 погибших : Весь Харьков 11:10
- В Венесуэле разбился самолет: никто не выжил - фото : ЛІГАБізнесІнформ 11:07
- В Венесуэле разбился самолет с бизнесменами: 9 погибших : АТН 11:01
- В Венесуэле разбился самолет, никто из находившихся на борту людей не выжил : Новое Время 10:39
- В Венесуэле разбился самолет, есть погибшие : РБК-Україна 10:10
- В Венесуэле разбился самолет, есть погибшие : NewsMir.info 10:08
- В Венесуэле разбился самолет с бизнесменами : УНИАН 10:03
- СМИ: В результате крушения частного самолета погибли девять человек : Journalist.today 09:47
- В Венесуэле разбился самолет, 9 человек погибли : DailyUA 09:24
- В Венесуэле разбился самолет, 9 человек погибли : Українські національні новини 09:18
- В Венесуэле разбился самолет, 9 человек погибли : ПрессОрг24 09:16
- В Венесуэле разбился самолет, есть погибшие : Укринформ 09:02
- В Венесуэле разбился самолет, девять погибших : Измаил вечерний 08:47
- В Венесуэле разбился частный самолет, есть погибшие : РБК-Україна 07:10
- Девять погибших: в Венесуэле разбился самолет : Подробности.ua 04:39
- В Венесуэле разбился самолет, девять погибших : Новости N 01:10
- В Венесуэле разбился самолет, девять погибших : Bigmir)net Новости 00:08
- В Венесуэле разбился самолет, девять погибших : NewsMir.info 00:07