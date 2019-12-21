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Фокус: Украина

В Венесуэле разбился самолет с бизнесменами: 9 погибших (25)

Весь Харьков 2019.12.21 11:10
За 8 километров от аэропорта в Венесуэле разбился частный самолет, в салоне которого находились бизнесмены. Об этом сообщает издание Infobae. Авиакатастрофа произошла в пятницу, 20 декабря. По информации Генпрокуратуры страны, авария произошла во время посадки самолета. В результате происшествия погибли 9 человек. В Венесуэле обещают в течение суток озвучить вероятные версии авиакатастрофы. Предварительно установлено, что самолет вылетел из штата Боливар.
САМОЛЕТ, ВЕНЕСУЭЛА, КИЛОМЕТР, КРУШЕНИЕ, БОЛИВАР, БОРТ, Сааб, Канада
2019.12.21 (25)

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