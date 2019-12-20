В Киеве горела многоэтажка: двое погибших (15)

Українська правда 2019.12.20 23:40

В 16-этажном доме Подольского района в Киеве ликвидировали пожар, в результате которого погибли два человека. Источник: ГСЧС Детали: Информацию о пожаре на девятом этаже многоэтажки на переулке Апрельский пожарные получили в 20:25. В 22:01 пожар был ликвидирован. Спасатели обнаружили на месте происшествия тела двух человек. В то же время ДСНС сообщает о 4 спасенных и 15 эвакуированных жителей дома.