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В Киеве горела многоэтажка: двое погибших

В Киеве горела многоэтажка: двое погибших (15)

Українська правда 2019.12.20 23:40
В 16-этажном доме Подольского района в Киеве ликвидировали пожар, в результате которого погибли два человека. Источник: ГСЧС Детали: Информацию о пожаре на девятом этаже многоэтажки на переулке Апрельский пожарные получили в 20:25. В 22:01 пожар был ликвидирован. Спасатели обнаружили на месте происшествия тела двух человек. В то же время ДСНС сообщает о 4 спасенных и 15 эвакуированных жителей дома.
ПОЖАР, ПЕРЕУЛОК, КИЕВ, ЭТАЖ, ВОЗГОРАНИЕ, ПОДОЛЬСКИЙ, Киев, Украина, Одесса
2019.12.21 (15)

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