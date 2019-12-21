В топ лучших фильмов десятилетия попала украинская драма Племя (28)

2019.12.21 (28)2019.12.20 (2) →
- Украинский фильм "Племя" вошел в список лучших фильмов десятилетия : УП:Журнал большого города 18:16
- Украинский фильм вошел в 50 лучших фильмов десятилетия : Ivona 18:14
- Украинский фильм попал в ТОП-50 лучших фильмов десятилетия по версии Rolling Stone : Journalist.today 17:47
- Украинская драма "Племя" вошла в ТОП-50 лучших фильмов десятилетия : Ракурс 17:23
- Украинский фильм "Племя" вошел в топ-50 от Rolling Stone : Маю право 16:57
- Украинский фильм "Плем'я" вошел в ТОП-50 лучших фильмов десятилетия : Новый Канал 16:10
- Украинский фильм вошел в 50 лучших фильмов десятилетия : Bigmir)net Новости 16:08
- Украинский фильм "Племя" Слабошпицкого вошел в ТОП-50 лучших фильмов десятилетия : 0552.ua Херсон 15:00
- Украинский фильм попал в рейтинг лучших фильмов десятилетия от Rolling Stone : Bigmir)net Новости 14:38
- В топ лучших фильмов десятилетия попала украинская драма Племя : FaceNews 14:30
- В топ лучших фильмов десятилетия попала украинская драма Племя : Actual Today 14:07
- По версии Rolling Stone. Фильм украинского режиссера вошел в топ 50 лучших фильмов десятилетия : НВ Style 13:53
- В топ лучших фильмов десятилетия попала украинская драма "Племя" : Шиповник.ua 13:35
- Украинский фильм "Племя" попал в топ-лучших уходящего десятилетия : Hronika.info 12:41
- Украинский фильм Племя вошел в 50 лучших фильмов десятилетия : ICTV Факти 12:36
- Журнал Rolling Stone внес украинский фильм "Племя" в свой ТОП-50 : DsNews 12:04
- Украинское "Племя" вошло в топ-50 фильмов десятилетия по версии журнала Rolling Stone : LB.ua 11:37
- "Племя" Слабошпицкого - в ТОП-50 лучших фильмов от Rolling Stone : NewsMir.info 11:07
- Украинский фильм вошел в число лучших кинолент десятилетия : Главком 11:05
- "Племя" Слабошпицкого - в ТОП-50 лучших фильмов от Rolling Stone : Укринформ 10:47
- Украинское "Племя" - среди 50 лучших фильмов десятилетия, - Rolling Stone : UATV 10:14
- Украинский фильм "Племя" вошел в топ-50 от Rolling Stone : MIGnews.com.ua 10:08
- Украинский фильм "Племя" вошел в топ-50 от Rolling Stone : DailyUA 09:24
- Украинский фильм "Племя" вошел в топ-50 от Rolling Stone : Українські національні новини 09:17
- Украинский фильм "Племя" вошел в топ-50 от Rolling Stone : ПрессОрг24 09:16
- Украинский фильм попал в топ-список Rolling Stone лент десятилетия : Вести.ua 01:44