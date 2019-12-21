В топ лучших фильмов десятилетия попала украинская драма Племя (28)

Actual Today 2019.12.21 14:07

Фильм Племя украинского режиссера вошел в ТОП-50 лучших кинокартин десятилетия от журнала Rolling Stone. Главный герой ленты - глухой парень, вступивший в криминальную группировку. Украинский фильм Племя режиссера Мирослава Слабошпицкого оказался в топ-50 лучших фильмов десятилетия по версии американского журнала Rolling Stone, говорится на сайте издания. Племя заняло 48-ую строчку престижного рейтинга, обойдя Однажды в Голливуде и Черную пантеру.