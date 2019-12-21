Россия создала в ООН агентурную сеть ФСБ - Ельченко (25)

ICTV Факти 2019.12.21 11:06

Бывший постоянный представитель Украины в ООН, а уже сегодня новоназначенный посол в США Владимир Ельченко заявил, что большинство россиян в ООН - это скрытые или открытые агенты ФСБ России. Нынешний посол Украины в США Владимир Ельченко считает, что половина россиян, работающих в ООН - скрытые или открытые агенты ФСБ России. - Российские кадры работают на спецслужбы России или, в более мягком варианте - на постпредство РФ.