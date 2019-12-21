Россия создала в ООН агентурную сеть ФСБ - Ельченко (25)

- Посол Украины в США обвинил Россию в тайном влиянии на ООН : Микола.net 12:03
- Ельченко об агентуре ФСБ и влиянии России в ООН: Ее уважают и боятся : Сегодня.ua 11:32
- Ельченко: в ООН действует сеть российского ФСБ : Вої 11:30
- Ельченко подсчитал количество агентов ФСБ в ООН : Диванна Сотня 11:26
- Посол Украины в США: Половина россиян в ООН - агенты ФСБ : Vector News 11:16
- "В ООН есть своя агентура Кремля!" Новоназначенный посол Украины в США сделал первое заявление : Новости без границ 11:07
- Россия создала в ООН агентурную сеть ФСБ - Ельченко : ICTV Факти 11:06
- В ООН действует сеть агентов ФСБ России, - Ельченко : Західна iнформаційна корпорація 10:45
- Путин создал сеть агентов в ООН, - Ельченко : Хвиля 10:36
- "Откровенно боятся": стало известно об огромном влиянии России в ООН : Главред 10:35
- В ООН действует сеть агентов ФСБ России, - Ельченко : Главком 10:35
- Ельченко подсчитал количество агентов ФСБ в ООН : Факты 10:34
- В ООН действует целая сеть агентов российской ФСБ, - Ельченко : DsNews 10:33
- Половина россиян в ООН являются агентами ФСБ, - Ельченко : Рубрика 10:31
- Половина россиян в ООН - агенты ФСБ России, - Ельченко : 24 канал 10:30
- Ельченко: половина представителей России в ООН - агенты ФСБ : ReplyUA.net 10:11
- Ельченко: Россия создала в ООН агентурную сеть ФСБ : Українська правда 10:10
- "В ООН есть своя агентура Кремля!" Новоназначенный посол США в Украине сделал первое заявление : Обозреватель 10:09
- Половина россиян, работающих в ООН, являются агентами ФСБ России - Ельченко : Новое Время 10:09
- Россия создала агентурную сеть в рамках ООН, - Ельченко : Фокус 10:04
- Ельченко: В ООН действует сеть агентов ФСБ России : Телеграф.com.ua 09:13
- Посол Украины в США: Половина россиян в ООН - агенты ФСБ : ЛІГАБізнесІнформ 09:08
- Половина россиян в ООН являются агентами ФСБ, - посол Украины в США Ельченко : Еспресо TV 09:04
- В ООН действует сеть агентов ФСБ России - Ельченко : Укринформ 08:47