Единственная дочь покойного Кузьмы Скрябина вышла замуж (ФОТО, ВИДЕО) (26)

ГолосUA 2019.12.21 12:05

Ирина Черныш Единственная дочь украинского музыканта и лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко, который трагически погиб в 2015 году, Мария-Барбара вышла замуж. Первой фотографией со свадьбы поделился на своей странице в Instagram украинский певец DZIDZIO. На фото артист позирует вместе с молодоженами. "Я сегодня пришел поздравить с Днем свадьбы двух прекрасных молодых людей: Барбару и Виктора!