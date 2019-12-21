Как "слуга народа" две недели покупал Jaguar F-Pace за $63 тыс во время заседаний Рады (28)

Экономика от Пророка 2019.12.21 12:27

Шоколадный с белым салоном. Народный депутат Александр Кабанов, член президентской фракции "Слуга Народа", занимается покупкой нового автомобиля Jaguar F-Pace престиж- комплектации, стоимостью 63 тысячи долларов. Выбор народным депутатом нового автомобиля зафиксировал журналист Алексей Липовецкий специально для TK Media. Чтобы посмотреть видео переписки, дочитайте до конца статьи. "Может купим Ягуар F-pace?