Руководство ГП "Безопасность" подозревают в госизмене и завладении чужим имуществом (31)

- Руководителя оборонного предприятия подозревают в госизмене : UA.news 14:49
- Дело Бровченко: директора ГП подозревают в госизмене и завладении имуществом : Українська правда 14:40
- Сорвал оборонный заказ: НАБУ подозревает чиновника в госизмене : Bigmir)net Новости 14:38
- Директор ГП "Безпека" получил подозрение в госизмене : ОРД 14:15
- НАБУ заподозрило в госизмене директора оборонного предприятия : РБК-Україна 14:10
- Директора ГП "Безпека" подозревают в госизмене - содействовал иностранной фирме, которая получила 217 миллионов за госзаказ и так его и не выполнила : Николаевский центр журналистских расследований 14:08
- Директор ГП "Безпека" получил подозрение в госизмене : Новости без границ 14:07
- НАБУ объявило о подозрении директору ГП Безпека : ForUm 14:04
- Директора государственного предприятия "Безпека" подозревают в государственной измене. Он мог навредить обороноспособности Украины : the Бабель 13:43
- Директора госцентра "Безопасность" подозревают в миллионных злоупотреблениях и госизмене : Фокус 13:34
- НАБУ сообщило о подозрении в госизмене директору ГП "Безопасность" за срыв оборонного заказа : 112.ua 13:30
- Директор Украинского центра "Безпека" заработал подозрение в госизмене : Досье 13:28
- Директора госпредприятия "Безпека" подозревают в срыве оборонного заказа : Укринформ 13:17
- Руководство ГП "Безопасность" подозревают в госизмене и завладении чужим имуществом : UAzmi 13:14
- Госизмена. НАБУ объявило о подозрении директору ГП Безпека из-за срыва оборонного заказа : Новое Время 13:09
- Директору ГП "Безпека" Глазунову сообщили о подозрении в измене : 368.media 13:04
- Директора оборонного госпредприятия подозревают в государственной измене : Еспресо TV 13:03
- Директор ГП "Безопасность" подозревается в миллионных злоупотреблениях на "оборонке" и госизмене : Depo 13:02
- Директора ГП Безопасность подозревают в госизмене : Вибори в Україні та світі 12:45
- Директора ГП "Безпека" подозревают в госизмене и миллионных злоупотреблениях на "оборонке" : DailyUA 12:24
- НАБУ взялось за директора ГП "Безпека" - его подозревают в госизмене и хищениях в особо крупных размерах : Преступности.нет 12:18
- Директора ГП "Безпека" подозревают в госизмене, сорвал гособоронзаказ : InfoResist.org 12:16
- Директора ГП "Безопасность" обвиняют в срыве оборонного заказа: ему сообщено о подозрении в миллионных злоупотреблениях и государственной измене : Интерфакс-Україна 12:06
- Директора ГП "Безпека" подозревают в госизмене и миллионных злоупотреблениях на "оборонке" : ДнепрCity.net 12:06
- Директора ГП "Безпека" подозревают в госизмене и миллионных злоупотреблениях на "оборонке" : ПрессОрг24 11:46
- Директора госпредприятия подозревают в госизмене и миллионных злоупотреблениях на "оборонке" : ПрессОрг24 11:46
- Директора госпредприятия подозревают в госизмене и миллионных злоупотреблениях : ПрессОрг24 11:46
- НАБУ обвиняет директора ГП "Безопасность" в срыве оборонного заказа : Телеграф.com.ua 11:42
- Директора госпредприятия подозревают в госизмене и миллионных злоупотреблениях : Українські національні новини 11:33
- Срыв ГОЗ: директору госпредприятия сообщили о подозрении : Слово і Діло 11:11