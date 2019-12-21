Руководство ГП "Безопасность" подозревают в госизмене и завладении чужим имуществом (31)

UAzmi 2019.12.21 13:14

2019-12-21 12:56 Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП. По данным следствия, в сентябре-ноябре 2017 года директор ГП "Безопасность", действуя умышленно и из корыстных побуждений, вступил в преступный сговор с заместителем министра экономического развития и торговли Украины. Они договорились содействовать участию иностранной компании Gray Fox Logistics (США) в исполнении государственного оборонного заказа в части