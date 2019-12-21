Контрабандисты переправили из России почти 700 кг красной икры - ГПСУ (27)

- В Харьковской области трое мужчин переправляли в РФ почти 700 кг контрабандной красной икры : ДнепрCity.net 18:06
- Харьковские пограничники пресекли переправку в РФ почти 700 кг контрабандной красной икры : From-UA.com 17:34
- В Харьковской области трое мужчин переправляли в РФ почти 700 кг контрабандной красной икры : DailyUA 17:24
- В Харьковской области поймали группу контрабандистов, которые переправляли из РФ почти 700 кг красной икры : Західна iнформаційна корпорація 17:15
- В Харьковской области трое мужчин переправляли в РФ почти 700 кг контрабандной красной икры : ПрессОрг24 17:02
- В Харьковской области трое мужчин переправляли в РФ почти 700 кг контрабандной красной икры : Українські національні новини 16:48
- Трое контрабандистов пытались перетащить на себе через границу 660 кг красной икры (фото) : Медиа-группа "Объектив" 16:11
- Трое контрабандистов пытались переправить через границу более 600 кг красной икры : Харьковские Известия 15:46
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- На границе с Россией изъяли почти 700 кг контрабандной красной икры : Гуру.ua 14:40
- Пограничники накрыли 660 кг контрабандной красной икры из России : Bigmir)net Новости 14:38
- На границе изъяли почти 700 кило красной икры из России (фото) : Измаил вечерний 13:46
- На границе изъяли почти 700 кг красной икры из России : Iнше ТВ 13:44
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- Контрабандисты переправили из РФ около 700 кг красной икры - фото : Новое Время 13:09
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- На границе с Россией изъяли почти 700 кг контрабандной красной икры : Сегодня.ua 13:02
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