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Контрабандисты переправили из России почти 700 кг красной икры - ГПСУ

Контрабандисты переправили из России почти 700 кг красной икры - ГПСУ (27)

УНИАН 2019.12.21 12:17
Контрабандисты проложили мостик для перемещения товаров. На трех задержанных граждан Украины, жителей приграничья, оформили админпротоколы / dpsu.gov.ua Сегодня ночью в Харьковской области пограничники выявили почти 700 кг красной икры, которую контрабандисты переправили из России. Читайте такжеПожар в 16-этажке на Подоле: полиция открыла дело и рассказала детали Как сообщили в Отделе коммуникаций со СМИ администрации Государственной
ИКРА, ПОДДОН, МОСТИК, ЭТИКЕТКА, ПОГРАНИЧНИК, ПЕРЕПРАВА, Харьков, Украина, Россия

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