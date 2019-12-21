Контрабандисты переправили из России почти 700 кг красной икры - ГПСУ (27)

УНИАН 2019.12.21 12:17

Контрабандисты проложили мостик для перемещения товаров. На трех задержанных граждан Украины, жителей приграничья, оформили админпротоколы / dpsu.gov.ua Сегодня ночью в Харьковской области пограничники выявили почти 700 кг красной икры, которую контрабандисты переправили из России. Читайте такжеПожар в 16-этажке на Подоле: полиция открыла дело и рассказала детали Как сообщили в Отделе коммуникаций со СМИ администрации Государственной