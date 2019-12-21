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В курортной Затоке СБУ разоблачила трех чиновников на взятке в $87 тысяч

В курортной Затоке СБУ разоблачила трех чиновников на взятке в $87 тысяч (29)

Укринформ 2019.12.21 15:02
21.12.2019 14:00 В Одесской области Служба безопасности Украины разоблачила депутата, члена исполкома и в.и.о. председателя Затокского поселкового совета на вымогательстве неправомерной выгоды. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. "Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица требовали от местного предпринимателя $87 тысяч за разрешение на разработку проектов и выделение трех земельных участков в курортной зоне.
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