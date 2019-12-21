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Суд арестовал шесть элитных авто экс-нардепа Микитася

Суд арестовал шесть элитных авто экс-нардепа Микитася (29)

Експерт-центр 2019.12.21 14:33
Ранее ГБР провело у него обыски по делу об отмывании денег. Печерский районный суд Киева наложил арест на шесть элитных автомобилей бывшего народного депутата Максима Микитася. Решение было принято по результатам обысков у нардепа, которые ГБР провело 11 декабря. "Следственные действия проходили в рамках досудебного расследования о возможной легализации доходов, полученных преступным путем в сумме свыше 200 млн гривен", - говорится в сообщении.
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