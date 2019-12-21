В Киеве мужчина открыл стрельбу по прохожим: два человека ранены (46)

Новости Киева 2019.12.21 19:54

В Киеве на проспекте Леся Курбаса во время конфликта с двумя прохожими, киевлянин открыл стрельбу, в результате чего два человека получили ранения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве. "Как сообщил начальник следственного отдела Святошинского управления полиции Богдан Замула, опросив свидетелей, правоохранители установили, что между тремя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них достал