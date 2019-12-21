Зеленский утвердил стратегию СНБО по усилению кибербезопасности 21 December 2019, 17:29 (26)

- Зеленский подписал указ об усилении кибербезопасности Украины : GlavPost.Com 19:38
- Зеленский утвердил стратегию СНБО по усилению кибербезопасности 21 December 2019, 17:29 : Николаев в подробностях 19:27
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- Зеленский подписал указ об усилении кибербезопасности Украины : ЛІГА.Tech 18:42
- Зеленский ввел в действие решение СНБО о противодействии киберугрозам : Новости Донбасса 18:39
- Зеленский ввел в действие решение СНБО по усилению кибербезопасности : Газета День 18:24
- Зеленский утвердил стратегию СНБО по усилению кибербезопасности : Фокус 17:34
- Зеленский ввел в действие решение СНБО по усилению кибербезопасности : Експерт-центр 17:33
- Зеленский утвердил решение СНБО по кибербезопасности : РИА Мелитополь 17:27
- Президент ввел в действие решение СНБО касательно кибербезопасности : DailyUA 17:25
- Президент ввел в действие решение СНБО касательно кибербезопасности : Українські національні новини 17:18
- Президент ввел в действие решение СНБО касательно кибербезопасности : ПрессОрг24 17:16
- Зеленский ввел в действие решение СНБО по усилению кибербезопасности : ForUm 17:04
- Зеленский подписал указ об усилении кибербезопасности: что это значит : 24 канал 17:00
- Зеленский ввел в действие решение СНБО о кибербезопасности : UATV 16:44
- Зеленский утвердил программу СНБО по усилению кибербезопасности : Lenta.ua 16:38
- Зеленский ввел в действие решение СНБО по усилению кибербезопасности : Главное 16:35
- Решение СНБО о киберпезопасности Украины было введено в действие : ASPI 16:13
- Зеленский ввел в действие решение СНБО по кибербезопасности : Gazeta.ua 16:05
- Зеленский утвердил принятую СНБО программу безотлагательных мер по усилению кибербезопасности : Kramatorsk.info 15:52
- Зеленский поручил СНБО принять меры по усилению кибербезопасности Украины : Телеграф.com.ua 15:43
- Зеленский одобрил усиление кибербезопасности : Hubs 15:41
- Зеленский ввел в действие решение СНБО по усилению кибербезопасности : Укринформ 15:17
- Зеленский утвердил принятую СНБО программу безотлагательных мер по усилению кибербезопасности : UAzmi 15:14
- Зеленский утвердил принятую СНБО программу безотлагательных мер по усилению кибербезопасности : Интерфакс-Україна 15:06