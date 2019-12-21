Зеленский утвердил стратегию СНБО по усилению кибербезопасности 21 December 2019, 17:29 (26)

Николаев в подробностях 2019.12.21 19:27

Зеленский утвердил стратегию СНБО по усилению кибербезопасности Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ No 923/2019, который вводит в силу решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 7 декабря 2019 года о мерах, направленных на усиление кибербезопасности государства. Об этом сообщает пресс-служба президента. Контроль за выполнением данного решения Зеленский возложил на секретаря СНБО Алексея Данилова.