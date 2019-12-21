Зеленский утвердил принятую программу СНБО по усилению кибербезопасности (25)

Depo 2019.12.21 15:32

Президент Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) от 7 декабря "О неотложных мерах по усилению возможностей страны в сфере кибербезопасности" 21 грудня 2019 15:09 Соответствующий указ No923/2019 обнародован на официальном сайте главы государства, передает Depo.ua. Контроль за его выполнением возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова. Отмечается, что документ вступает в силу со дня его публикации.