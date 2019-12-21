Зеленский утвердил принятую программу СНБО по усилению кибербезопасности (25)

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- Зеленский ввел в действие решение СНБО по усилению кибербезопасности : РБК-Україна 15:40
- Зеленский ввел в действие решение СНБО об усилении кибербезопасности : LB.ua 15:37
- Зеленский ввел в действие решение СНБО по усилению кибербезопасности : ICTV Факти 15:36
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