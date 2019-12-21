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В Луганской области в результате обстрела боевиками Золотого-4 повреждены дома

В Луганской области в результате обстрела боевиками Золотого-4 повреждены дома (22)

Громадське телебачення 2019.12.21 16:36
Марко Погуляевський В Золотом-4 в Луганской области в результате обстрела боевиками повреждены жилые дома. Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области. Согласно информации, обстрел велся со стороны г. Золотое-5 (территория временно подконтрольная боевикам "ЛНР" - ред.) с миномета калибра 82 мм. В результате обстрела повреждены шифер, дымоход и два оконных стекла в двух домах местных жительниц по ул.
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