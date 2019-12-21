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Трагическое ДТП в Киеве: водитель насмерть сбил 2 велосипедистов

Трагическое ДТП в Киеве: водитель насмерть сбил 2 велосипедистов (25)

Рубрика 2019.12.21 19:31
Фото t.me/kyivpatrol Фото t.me/kyivpatrol Ольга Проскурова В Киеве на Брест-Литовском шоссе произошло дорожно- транспортное происшествие (ДТП) с участием автомобиля Chevrolet и двух велосипедистов, в результате чего велосипедисты погибли на месте. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева. Сообщается, что авария произошла возле остановки общественного транспорта "Пролисок". От полученных травм двое велосипедистов (мужчина и женщина) погибли на
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