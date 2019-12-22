Боевики обстреляли жилые дома Золотого-4 (7)

ASPI 2019.12.21 18:13

21 декабря 2019, 17:55 В результате обстрела боевиков повреждены жилые дома в поселке Золотое-4. В субботу утром со стороны города Золотое-5 (территория временно подконтрольная НЗФ "ЛНР") боевики из миномета калибром 82 мм обстреляли м. Золотое-4 Попаснянского района. Об этом сообщает Национальная полиция Украины. "В результате обстрела повреждены шифер, дымоход и два оконных стекла в двух домах местных жительниц по ул.