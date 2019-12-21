В РФ раскрыли детали транзитного контракта с Украиной (241)

ICTV Факти 2019.12.21 17:36

В правительстве России, комментируя новый договор с Украиной на транзит газа, указали на несколько важных моментов. Вице-премьер России Дмитрий Козак сказал, что Газпром и Нафтогаз договорились о размере оплаты услуг по организации транзита газа, но его объем - коммерческая тайна. Также, по его словам, все риски по тарифам и работе ГТС Украины теперь несет Нафтогаз, что позволит Газпрому избежать новых судебных разбирательств.

ТРАНЗИТ, ГАЗА, УКРАИНА, ГАЗПРОМ, АРБИТРАЖ, БРИФИНГ, Оржель, Витренко, Украина, Россия, Стокгольм, Минск, Киев