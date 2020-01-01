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Фокус: Украина

Пидгрушная заняла 12-е место, Экхофф - первая в пасьюте: результаты Кубка мира в Анси (28)

Корреспондент.net 2019.12.21 19:01
Четыре украинские биатлонистки смогли попасть в топ-25 по результатам гонки преследования. Сегодня, 21 декабря, в рамках третьего этапа Кубка мира, который проходит во французском Анси, состоялась женская гонка преследования. Национальную команду Украины представляли Елена Пидгрушная (начинала 9-й), Дарья Блашко (30-й), Юлия Джима (38-й), Вита Семеренко (50-й) и Валентина Семеренко (55-й).
ГОНКА, КУБОК, БИАТЛОН, МИР, СЕМЕРЕНКО, ПРЕСЛЕДОВАНИЕ, Пидгрушная, Блашко, Пидручный, Джима, Украина, Франция, Норвегия
2019.12.22 (28)

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