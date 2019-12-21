Пелоси предложила Трампу выступить с речью "О положении страны" 4 февраля (38)

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- Трамп остановил военную помощь Украине через час после звонка Зеленского - Bloomberg : Страна.ua 14:02
- Bloomberg: США заморозили военную помощь через час после разговора Зеленского и Трампа : КНК Медиа 13:50
- Всего за месяц до: стали известны скандальные подробности предоставления военной помощи США Украине : ReplyUA.net 13:41
- Ключевые моменты импичмента президента Трампа : Спектр Новости 13:37
- Трамп обвинил демократов в нарушении конституции США : DailyUA 13:24
- Трамп приказал задержать военную помощь Украине через час после звонка Зеленскому - Bloomberg : Begemot.media 13:17
- Трамп интересовался военной помощью для Украины задолго до разговора с Зеленским - Bloomberg : Зеркало недели. Украина 13:16
- Трамп интересовался военной помощью Украине за месяц до беседы с Зеленским: скандальные детали : Vector News 13:15
- Трамп решил судьбу Украины после разговора с Зеленским : Хвиля 13:06
- США заморозили военную помощь Украине через час после разговора Трампа с Зеленским - Bloomberg : Громадське телебачення 13:06
- Военной помощью Украине Трамп интересовался еще за месяц до разговора с Зеленским : 7 днів Ужгородськi 13:06
- СМИ: США заморозили военную помощь через час после разговора Зеленского и Трампа : ForUm 13:04
- За месяц до: обнародованы скандальные детали о военной помощи США : Вести-UA 12:54
- СМИ: Трамп поговорил с Зеленским и через час заблокировал помощь Украине : InfoResist.org 12:46
- США заморозили военную помощь через час после разговора Зеленского и Трампа : Власти.нет 12:45
- За месяц до разговора с Зеленским: обнародованы любопытные факты о военной помощи США : Стена 12:44
- Уже через час после телефонной беседы с Зеленским Трамп заблокировал военную помощь Украине : UAzmi 12:44
- Bloomberg: Трамп приказал придержать военную помощь Украине через час после разговора с Зеленским : the Бабель 12:43
- Трамп изменил судьбоносное решение по Украине, скандальные подробности: "после звонка Зеленского" : Politeka 12:40
- Трамп интересовался военной помощью Украине еще до звонка Зеленскому : Lenta.ua 12:37
- Трамп назвал задержку импичмента нарушением конституции : Микола.net 12:03
- За месяц до звонка Зеленскому: стали известны новые подробности о военной помощи США : УРА-Информ 11:50
- Трамп заблокировал помощь Украине через час после разговора с Зеленским - Bloomberg : Укринформ 11:47
- Трамп интересовался военной помощью Украине еще до разговора с Зеленским - СМИ : Слово і Діло 11:12
- США заморозили военную помощь через час после разговора Зеленского и Трампа - Bloomberg : Новое Время 11:09
- Интересовался заранее: всплыли скандальные детали предоставления США военной помощи Украине : Апостроф 10:31
- За месяц до разговора с Зеленским - подробности о военной помощи Украине : Вести.ua 10:14
- За месяц до разговора с Зеленским Трамп консультировался по поводу военной помощи Украине : DsNews 10:03
- Трамп обвинил демократов в затягивании процедуры импичмента : Шиповник.ua 09:35
- Hill: Трамп потребовал немедленного процесса по импичменту в сенате США : Народный Корреспондент 09:09
- Трамп обвинил демократов в нарушении конституции США : Bigmir)net Новости 07:08
- Трамп узнавал о военной помощи Украине за месяц до разговора с Зеленским : Телеграф.com.ua 06:13
- WP: под напором Белого дома конгресс США убрал из бюджета помощь Украине : Народный Корреспондент 06:09
- Трамп интересовался военной помощью Украине за месяц до звонка Зеленскому : Vector News 04:16
- Трамп интересовался военной помощью Украине за месяц до звонка Зеленскому : Українська правда 03:41
- Зона риска Трампа. Кто из республиканцев может поддержать импичмент и почему демократы тормозят его передачу в Сенат : Новое Время 00:39