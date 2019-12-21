Пелоси предложила Трампу выступить с речью "О положении страны" 4 февраля (38)

Интерфакс-Україна 2019.12.21 00:36

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси предложила президенту США Дональду Трампу выступить с ежегодным посланием к Конгрессу - речью "О положении страны" - 4 февраля 2020 года, говорится в ее заявлении. "Я приглашаю вас выступить с посланием "О положении страны" перед обеими палатами Конгресса во вторник, 4 февраля 2020 года, в нашей Палате представителей", - говорится в ее заявлении, распространенном в пятницу.