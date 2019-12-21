Еврокомиссия не поддержала санкции США против "Северного потока-2" (36)

НикВести 2019.12.21 20:09

Европейская комиссия выступила против введения санкций США в отношении компаний с Евросоюза, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2". Об этом стало известно из комментария Европейской комиссии для "Польского радио", передает УНН. "Президент США Дональд Трамп подписал закон о бюджете Пентагона на следующий год, в котором предусмотрены санкции против фирм, которые участвуют в строительстве второй ветки газопровода Nord Stream на дне

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