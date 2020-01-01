Фаны "Альбасете" вывесили баннер "Мы все - Зозуля" на матче с "Эльче" (10)

Tribuna.com Украина 2019.12.21 20:48
Фанаты "Альбасете" поддержали форварда команды Романа Зозулю, в адрес
которого болельщики "Райо Вальекано" скандировали оскорбления, называя его "
# нацистом".
Во время матча между "Альбасете" и "Эльче" на трибунах появился баннер "Мы
все - Зозуля".
Кроме того, на 10-й минуте (Зозуля играет за "Альбасете" под 10-м номером -
прим.) фанаты скандировали его имя.
"Надеваю шарф с Бандерой, потому что мы похожи.
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