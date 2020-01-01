Фаны "Альбасете" вывесили баннер "Мы все - Зозуля" на матче с "Эльче" (10)

Tribuna.com Украина 2019.12.21 20:48

Фанаты "Альбасете" поддержали форварда команды Романа Зозулю, в адрес которого болельщики "Райо Вальекано" скандировали оскорбления, называя его " # нацистом". Во время матча между "Альбасете" и "Эльче" на трибунах появился баннер "Мы все - Зозуля". Кроме того, на 10-й минуте (Зозуля играет за "Альбасете" под 10-м номером - прим.) фанаты скандировали его имя. "Надеваю шарф с Бандерой, потому что мы похожи.

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