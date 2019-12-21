Ливерпуль выиграл клубный чемпионат мира, победив Фламенго (43)

Спорт.ua 2019.12.21 22:38

Единственный гол в матче был забит в дополнительное время 21.12.2019 22:22 Отчет о матче ожидайте позже... Клубный чемпионат мира. Финал. "Ливерпуль" - "Фламенго" - 1:0 Роберто Фирмино (99). Садио Мане (45+1), Мохамед Салах (81), Роберто Фирмино (100), Джеймс Милнер (105) - Диего (112). "Ливерпуль": Алиссон Бекер - Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнольд, Джозеф Гомес, Вирджил ван Дейк - Наби Кейта (Джеймс Милнер, 100), Джордан

ЛИВЕРПУЛЬ, МИР, ЧЕМПИОНАТ, ФИНАЛ, ДОХА, ХАЛИФ, Фирмино