Нацполиция начала 250 производств по занятию игорным бизнесом (8)

Громадське телебачення 2019.12.21 15:36

Виктория Бега Нацполиция начала 250 уголовных производств по занятию игорным бизнесом после проверок. Об этом говорится в сообщении Нацполиции. Во время проверок различных заведений полицейские изъяли почти 4,5 тысячи единиц игрового оборудования на 51 млн грн ($2,1 млн). Во исполнение поручения руководства Министерства внутренних дел Украины и Национальной полиции Украины правоохранители продолжают выявлять незаконную

БИЗНЕС, ЗАВЕДЕНИЕ, ЛОТЕРЕЯ, КАЗИНО, АВТОМАТ, ЛЕГАЛИЗАЦИЯ, Рябошапка, Аваков, Зеленский, Гончарук, Украина