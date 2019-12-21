Нацполиция начала 250 производств по занятию игорным бизнесом (8)

Громадське телебачення 2019.12.21 15:36
Виктория Бега
Нацполиция начала 250 уголовных производств по занятию игорным бизнесом
после проверок.
Об этом говорится в сообщении Нацполиции.
Во время проверок различных заведений полицейские изъяли почти 4,5 тысячи
единиц игрового оборудования на 51 млн грн ($2,1 млн).
Во исполнение поручения руководства Министерства внутренних дел Украины и
Национальной полиции Украины правоохранители продолжают выявлять незаконную
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