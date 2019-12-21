Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Нацполиция начала 250 производств по занятию игорным бизнесом

Нацполиция начала 250 производств по занятию игорным бизнесом (8)

Громадське телебачення 2019.12.21 15:36
Виктория Бега Нацполиция начала 250 уголовных производств по занятию игорным бизнесом после проверок. Об этом говорится в сообщении Нацполиции. Во время проверок различных заведений полицейские изъяли почти 4,5 тысячи единиц игрового оборудования на 51 млн грн ($2,1 млн). Во исполнение поручения руководства Министерства внутренних дел Украины и Национальной полиции Украины правоохранители продолжают выявлять незаконную
БИЗНЕС, ЗАВЕДЕНИЕ, ЛОТЕРЕЯ, КАЗИНО, АВТОМАТ, ЛЕГАЛИЗАЦИЯ, Рябошапка, Аваков, Зеленский, Гончарук, Украина
2019.12.22 (8)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2019
© InfoStream, 2019