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Хорватия выбирает президента: за главный пост соревнуются 11 кандидатов

Хорватия выбирает президента: за главный пост соревнуются 11 кандидатов (19)

Укринформ 2019.12.22 12:02
22.12.2019 11:51 В Хорватии сегодня проходит первый тур президентских выборов. Об этом сообщает Total Croatia News. "Избирательные участки открылись в 7:00 в воскресенье в Хорватии и за рубежом на седьмых президентских выборах в Хорватии, на которых 3,855 миллиона избирателей, имеющих право выбора, выбирают между действующим президентом Грабаром-Китаровичем и десятью другими кандидатами", - говорится в сообщении.
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