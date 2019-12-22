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Гончарук - украинцам: Если вы знаете об игорных залах, которые спрятались, сообщайте нам

Гончарук - украинцам: Если вы знаете об игорных залах, которые спрятались, сообщайте нам (5)

#Буквы 2019.12.22 01:19
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук призвал украинцев сообщать власти о работающих залах игровых автоматов. Воскресенье, 22 декабря 2019, 00:17 Об этом он заявил в своем видеоблоге, обнародованном в Facebook. Гончарук проинформировал, что правоохранители уже провели масштабную спецоперацию, во время которой была прекращена деятельность более 5 тысяч таких залов. "Вчера Национальная полиция Украины вместе с Государственной фискальной
ЗАВЕДЕНИЕ, ЛОТЕРЕЯ, БИЗНЕС, АРСЕН, ГОНЧАРУК, ЗЕЛЕНСКИЙ, Аваков, Гончарук, Околита, Украина
2019.12.22 (5)

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