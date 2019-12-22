Гончарук призвал доносить на залы игровых автоматов (43)

Gazeta.ua 2019.12.22 13:35

Гончарук обещает закрыть все подпольные казино к концу года. Фото: tsn.ua Премьер-министр Алексей Гончарук призвал украинцев сообщать об игорных заведениях, которым удалось скрыться от полиции. "Если вы знаете о существовании зала игровых автоматов, который скрывается, и этого не заметили правоохранители специально или случайно, сообщайте об этом", - сказал Гончарук на видео. Премьер-министр попросил писать об игровых автоматах в соцсетях Кабмина и

ЗАВЕДЕНИЕ, БИЗНЕС, АВТОМАТ, ЛОТЕРЕЯ, ПОЛИЦИЯ, ЕДИНИЦА, Аваков, Гончарук, Зеленский, Украина