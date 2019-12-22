Трое львовских таможенников "заработали" на растаможке грузовиков 2 миллиона (29)

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- "Бюджет недополучил 2 млн грн". ГБР подозревает чиновников Львовской таможни в злоупотреблении властью : Гордон 17:05
- Бюджет потерял 2 млн: на Львовщине разоблачили крупную схему с растаможкой : Обозреватель 16:39
- Львовским таможенникам сообщили о подозрении: наладили схему : Vector News 16:16
- Из-за "схемы" на Львовской таможне бюджет недополучил 2 млн грн - ГБР : ATR.ua 16:13
- Трое львовских таможенников "заработали" на растаможке грузовиков 2 миллиона : Інформатор.press 16:06
- Таможенникам Львовщины сообщили о подозрении в организации схемы "дешевой" растаможки фур : КНК Медиа 15:50
- ГБР разоблачило злоупотребления на Львовской таможне : Транспортный бизнес 15:42
- Трое львовских таможенников "заработали" на растаможке грузовиков 2 млн грн : LB.ua 15:37
- Львовским таможенникам сообщили о подозрении в нанесении ущерба на 2 млн грн : ICTV Факти 15:36
- Львовским таможенникам сообщили о подозрении: наладили схему : Сумські Дебати 15:32
- Во Львове таможенники занизили цену растаможки грузовиков и попались ГРБ : NewsOne 15:09
- Чиновникам львовской таможни сообщили о подозрении в организации незаконной схемы : DsNews 15:03
- Скандал на Львовской таможне: чиновников подозревают в махинациях на миллионы гривен : 24 канал 15:00
- Чиновники Львовской таможни подозреваются в нанесении государству ущерба на 2 млн : UAzmi 14:44
- Львовским таможенникам сообщили о подозрении: наладили схему : Українська правда 14:40
- ГБР сообщило о подозрении в злоупотреблении властью должностным лицам Львовской таможни : Главное 14:35
- Таможенникам Львовщины сообщили о подозрении в организации схемы "дешевой" растаможки фур : УНИАН 14:33
- Трех инспекторов таможни во Львовской области подозревают в преступной схеме растаможки машин : Українські Новини 14:14
- Ущерб государству 2 млн грн: ГБР сообщило о подозрении трем инспекторам Львовской таможни : Новое Время 14:09
- ГБР разоблачило схему хищений на Львовской таможне : Bigmir)net Новости 14:08
- ГБР сообщило о подозрении в злоупотреблении властью должностным лицам Львовской таможни : NewsMir.info 14:08
- Должностных лиц Львовской таможни подозревают в нанесении государству ущерба на $86 тыс : Громадське телебачення 14:06
- ГБР сообщило о подозрении в злоупотреблении властью должностным лицам Львовской таможни : 112.ua 14:00
- Двум инспекторам Львовской таможни сообщили о подозрении за аферу с грузовиками : Укринформ 13:32
- ГБР сообщил о подозрении трем инспекторам Львовской таможни : ДнепрCity.net 13:06
- ГБР разоблачило злоупотребления на Львовской таможне : РБК-Україна 12:40
- ГБР сообщил о подозрении трем инспекторам Львовской таможни : DailyUA 12:24
- ГБР сообщил о подозрении трем инспекторам Львовской таможни : Українські національні новини 11:48
- ГБР сообщил о подозрении трем инспекторам Львовской таможни : ПрессОрг24 11:47