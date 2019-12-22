Трое львовских таможенников "заработали" на растаможке грузовиков 2 миллиона (29)

Інформатор.press 2019.12.22 16:06

22/12/2019 - 15:46 Два инспектора таможенного поста "Западный" и инспектор отдела администрирования таможенных платежей Львовской таможни ГФС подозреваются в злоупотреблении властью и нанесению государству ущерба на 2 миллиона гривен. Об этом сообщили в ГБР. "Чиновники в сговоре с предпринимателями наладили преступную схему растаможивания грузовых автомобилей марки "MAN" на территорию Украины через