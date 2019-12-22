"Какие-то непонятные наклонности": с Порошенко требуют миллион евро компенсации (22)

NewsProUA 2019.12.22 19:22

Вице-президент Euronews по региональному развитию и странам СНГ Валид Арфуш заявил о том, что изучает вопрос подачи иска в суд с требованием компенсации в миллион евро за принесенный моральный ущерб из-за слежки за посетителями спортклуба 5 элемент. Он подчеркнул, что является посетителем клуба более 10 лет. "Снимать голых женщин и детей в раздевалке - это вообще в голове не укладывается.

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