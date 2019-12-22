"Какие-то непонятные наклонности": с Порошенко требуют миллион евро компенсации (22)

- "Какие-то непонятные наклонности": с Порошенко требуют миллион евро компенсации : NewsProUA 19:22
- Первый пошел: на спортклуб Порошенко подают в суд за "подглядывание" в раздевалке : Стена 18:44
- Получи ответ: что произошло в спортивном клубе "5 элемент" : Vgorode.ua 17:44
- Подглядывание со скрытых камер: с Порошенко требуют миллион евро компенсации : Elise Journal 17:32
- Экс-депутат Рады назвал Порошенко "ущербным существом" : Нардеп.org.ua 16:10
- Валид Арфуш грозит судом спортклубу Порошенко, в котором нашли устройства, похожие на камеры и прослушку : Комсомольская Правда в Украине 15:46
- "Наказать за хамское поведение": Спортклубу Порошенко могут вкатить иск на 1 миллион евро за незаконную видеосъемку клиентов : ReplyUA.net 15:40
- "У них там есть специальная комната". Как и зачем в спортклубах следят за клиентами в раздевалках и душевых : NewsMir.info 15:07
- "Полный беспредел": спортклубу Порошенко вкатят иск на миллион евро за подглядывание : Главред 15:05
- "У них там есть специальная комната". Как и зачем в спортклубах следят за клиентами в раздевалках и душевых : Страна.ua 14:47
- "Больное и ущербное существо": Мураев отреагировал на найденные в фитнес-центре Порошенко камеры : ReplyUA.net 14:41
- В спортклубе Порошенко нашли скрытые камеры (фото) : Begemot.media 11:17
- В спортклубе Порошенко "5 элемент" были установлены скрытые видеокамеры в раздевалках, в том числе женских! : Politica.com.ua 10:18
- В раздевалке элитного столичного спортклуба работали видеокамеры и "прослушки", - ФОТО : 44.ua 10:05
- На Украине назвали Порошенко "больным и ущербным существом" : Народный Корреспондент 08:09
- Снимали даже в раздевалках: в Киеве в фитнес-клубе нашли скрытые камеры : Криминал.TV 07:52
- Евгений Мураев: Никогда не понимал и не уважал... : Голос Правди 06:36
- На Украине назвали Порошенко "больным и ущербным существом" : Микола.net 06:02
- Обыски в клубе Петра Порошенко "5 элемент", полиция против игорных заведений и авиакатастрофа в Венесуэле: ТОП новостей дня : NewsMir.info 01:13
- Обыски в клубе Петра Порошенко "5 элемент", полиция против игорных заведений и авиакатастрофа в Венесуэле: ТОП новостей дня : Информатор 00:43
- Обыски в клубе Петра Порошенко "5 элемент", полиция против игорных заведений и авиакатастрофа в Венесуэле: ТОП новостей дня : NewsMir.info 00:07