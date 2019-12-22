В Минске на митинг за интеграцию с РФ пришли только журналисты (2)

InfoResist.org 2019.12.21 16:01
InfoResist
20 декабря в Минске (Беларусь) прошла акция в поддержку углубленной
интеграции с Россией, на которую не пришел никто кроме журналистов. Об этом
сообщает " Радио Свобода ".
Акция началась в 12:00 в пятницу, но на Октябрьскую площадь кроме
нескольких человек никто не явился.
Отмечается, что еще 11 декабря обращение "левопатриотичных общественных
объединений Беларуси, которые создают координационный совет "Единство" было
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