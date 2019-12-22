МИД Польши обвинил Путина в искажении истории о начале Второй мировой войны (32)

ForUm 2019.12.22 14:04

Министерство иностранных дел Польши обвинило президента России Владимира Путина в искажении предыстории о начале Второй мировой войны. Об этом говорится в официальном заявлении МИД Польши. "С беспокойством и недоверием мы восприняли высказывания представителей власти Российской Федерации, в частности президента Владимира Путина, касающиеся генезиса и хода Второй мировой войны, которые представляют собой ошибку картины событий", - говорится в сообщении.