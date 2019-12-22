ЦИК сообщила о ходе первых выборов в объединенные теробщины (31)

2019.12.22 (31)2019.12.21 (2) →
- В 86 территориальных общинах стартовали местные выборы : Kherson.life 15:49
- В ЦИК рассказали, как проходит голосование на первых выборах в ОТО : Lenta.ua 15:37
- Выборы в территориальные общины: в ЦИК рассказали о ходе голосования : Realist.online 15:25
- Местные выборы в ОТО: в ЦИК рассказали о ходе голосования : Українські Новини 15:14
- ЦИК сообщила о ходе первых выборов в объединенные теробщины : Новое Время 15:09
- Голосование на местных выборах в Украине проходит в штатном режиме - ЦИК : Гордон 15:06
- В Украине начались первые местные выборы в 86 ОТО : Сумські Дебати 15:03
- Выборы в ОТО: в ЦИК рассказали о ходе голосования : РБК-Україна 14:11
- В ЦИК рассказали, как проходят выборы в ОТГ : Українська правда 14:10
- ЦИК о первых выборах в ОТО: голосование проходит в штатном режиме : ДнепрCity.net 14:06
- Проишествий не зафиксировано: в ЦИК отчитались о том, как проходят выборы в ОТГ : DsNews 14:03
- В Украине стартовали первые местные выборы в 86 ОТГ : Шиповник.ua 13:34
- ЦИК о первых выборах в ОТО: голосование проходит в штатном режиме : DailyUA 13:24
- ЦИК о первых выборах в ОТО: голосование проходит в штатном режиме : Українські національні новини 13:18
- ЦИК о первых выборах в ОТО: голосование проходит в штатном режиме : ПрессОрг24 13:16
- В 86 громадах начались первые местные выборы : LB.ua 13:07
- В 86 объединенных громадах стартовали первые выборы - ФОТО : УРА-Информ 12:51
- В Украине стартовали первые местные выборы в 86 ОТО : Iнше ТВ 12:44
- В 86 территориальных общинах стартовали местные выборы : ГолосUA 12:35
- В Украине стартовали первые местные выборы в 86 ОТО : ДнепрCity.net 12:06
- В Украине проходят местные выборы в десятках ОТО : Depo 12:03
- В 86 ОТГ, в том числе и на Николаевщине, начались первые местные выборы : Мой Город N 12:03
- В Украине начались первые местные выборы в ОТО : MIGnews.com.ua 11:38
- В Украине стартовали первые местные выборы в 86 ОТО : DailyUA 11:24
- В Украине стартовали первые местные выборы в 86 ОТГ : Телеграф.com.ua 11:13
- В 86 ОТГ начались первые местные выборы : LB.ua 11:07
- В 86 объединенных громадах начались первые местные выборы : УНИАН 10:48
- В Украине стартовали первые местные выборы в 86 ОТО : Українські національні новини 10:48
- В Украине стартовали первые местные выборы в 86 ОТО : ПрессОрг24 10:47
- В Украине стартовали местные выборы в десятках ОТГ: что нужно знать : Апостроф 10:01