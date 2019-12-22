В Николаеве во время стрельб полицейских пострадала женщина (38)

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- В Николаеве полиция провела проверку по факту ранения, которое получила женщина недалеко от стрельбища : НикВести 17:09
- В Николаеве во время полицейских стрельб ранили женщину, которая выгуливала собак : ДнепрCity.net 17:06
- В Николаеве женщина получила пулю в шею, выгуливая собак возле полицейского стрельбища : Інформатор.press 17:06
- В Николаеве во время стрельб полицейских пострадала женщина : ДнепрCity.net 17:06
- На Николаевщине женщина заявила о ранении, полученном около полицейского стрельбища : InfoResist.org 16:46
- В Николаеве полицейские случайно подстрелили женщину, выгуливавшую собак : Фраза.ua 16:37
- В Николаеве во время полицейских стрельб ранили женщину, которая выгуливала собак : Сумські Дебати 16:32
- В Николаеве девушка получила ранение шеи недалеко от стрельбища - полиция проводит проверку 22 December 2019, 16:15 : Николаев в подробностях 16:27
- В Николаеве во время стрельб полицейских пострадала женщина : DailyUA 16:24
- В Николаеве во время стрельб полицейских пострадала женщина : ПрессОрг24 16:16
- Женщина заявила о ранении шеи возле полицейского стрельбища : Vector News 16:15
- Женщина, выгуливавшая собак в районе полицейского стрельбища в Николаеве, получила ранение в шею : UAzmi 16:14
- В Николаеве во время полицейских стрельб ранили женщину, которая выгуливала собак : UAinfo 16:13
- В Николаеве полицейские "подстрелили" женщину, выгуливавшую собак (Фото) : Телеграф.com.ua 16:12
- Жительницу города Николаева ранили во время полицейских стрельб : Mk.Mk.Ua 16:04
- В Николаеве во время стрельб полицейских пострадала женщина : Українські національні новини 16:03
- Женщина, выгуливая собак возле стрельбища в Николаеве, получила пулевое ранение : Корабелов.инфо 15:52
- В Николаеве женщина получила ранение в шею во время полицейских стрельб : УНИАН 15:47
- Женщина заявила о ранении шеи возле полицейского стрельбища : Українська правда 15:40
- Жительница Николаева пострадала во время полицейских стрельб : NewsOne 15:39
- В Николаеве открыли уголовное производство по факту ранения женщины возле полицейского стрельбища : Мой Город N 15:03
- В Николаеве во время полицейских стрельб ранили женщину, которая выгуливала собак : Страна.ua 15:02
- Прогуливаясь, почувствовала жжение в шее: в Николаеве женщина была ранена рядом с полицейским стрельбищем : Комсомольская Правда в Украине 15:01
- В Николаеве женщина, выгуливая собак возле стрельбища, получила пулевое ранение : Корабелов.инфо 14:52
- В Николаеве женщина пострадала во время полицейских стрельб : Измаил вечерний 14:47
- В Николаеве полиция открыла уголовное производство по факту пулевого ранения женщины неподалеку от полицейского стрельбища (ФОТО) : Iнше ТВ 14:44
- Жительница Николаева получила травму, гуляя возле стрельбища : MIGnews.com.ua 14:38
- Выгуливала собак неподалеку: В Николаеве 38-летняя женщина получила ранение во время полицейских стрельб (ФОТО) : ГолосUA 14:35
- В николаевской полиции проводят проверку по факту ранения, которое получила девушка недалеко от стрельбища : Преступности.нет 14:18
- В Николаеве женщина пострадала во время полицейских стрельб : Вибори в Україні та світі 14:15
- Ранена женщина, которая выгуливала собак возле полигона во время полицейских стрельб : Николаевские новости 14:09
- В Николаеве женщина пострадала во время полицейских стрельб : Bigmir)net Новости 14:08
- В николаевской полиции проводят проверку по факту ранения, которое получила девушка недалеко от стрельбища : Южная правда 14:06
- ФОТО: В Николаеве женщина, выгуливая собак возле стрельбища, получила пулевое ранение : Маю право 13:57
- В Николаеве женщина, выгуливая собак возле стрельбища, получила пулевое ранение : Новости N 12:10
- Гуляла с ребенком возле полицейского стрельбища: в Николаеве женщина получила пулевое ранение (фото) : Диванна Сотня 11:26
- Гуляла с ребенком возле полицейского стрельбища: в Николаеве женщина получила пулевое ранение (фото) : Факты 10:34