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В Николаеве во время стрельб полицейских пострадала женщина

В Николаеве во время стрельб полицейских пострадала женщина (38)

DailyUA 2019.12.22 16:24
В Николаеве женщина, выгуливая собак у стрельбища, где тренируются полицейские, получила касательное телесное повреждение шеи, передает УНН со ссылкой на сообщение ГУ НП в Николаевской области. В Николаеве женщина, выгуливая собак у стрельбища, где тренируются полицейские, получила касательное телесное повреждение шеи, передает УНН со ссылкой на сообщение ГУ НП в Николаевской области. "20 декабря по полиции Центрального района обратилась 38-летняя местная
СТРЕЛЬБИЩЕ, ШЕЯ, СТРЕЛЬБА, ЖЕНЩИНА, НИКОЛАЕВ, ПОЛИЦЕЙСКИЙ, Украина
2019.12.22 (38)

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