В США заявили о создании космических сил (4)

Західна iнформаційна корпорація 2019.12.21 10:45
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Политики утверждают, что это позволит конкурировать с большими государствами
Министр обороны США Маркс Эспер анонсировал создание нового вида
вооруженных сил США - космических.
Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает Укринформ.
Так, Конгресс принял закон об оборонном бюджете и оказал поддержку решению
ведомства по созданию космических войск.
По словам министра, главная задача нового вида военных сил США, которые
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