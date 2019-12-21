В США заявили о создании космических сил (4)

Західна iнформаційна корпорація 2019.12.21 10:45

Фото из открытых источников Политики утверждают, что это позволит конкурировать с большими государствами Министр обороны США Маркс Эспер анонсировал создание нового вида вооруженных сил США - космических. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает Укринформ. Так, Конгресс принял закон об оборонном бюджете и оказал поддержку решению ведомства по созданию космических войск. По словам министра, главная задача нового вида военных сил США, которые

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