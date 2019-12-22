С 2020 года военные ВСУ начнут изучать английский язык (18)

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- Украинские военные начнут изучать английский язык с 2020 года : Газета День 12:24
- С 2020 года украинские военные начнут изучать английский язык : НикВести 12:09
- С 2020 года военные ВСУ начнут изучать английский язык : LB.ua 12:07
- Украинские военные начнут изучать английский язык : ForUm 12:05
- Украинских военных будут обучать английскому языку : КНК Медиа 11:50
- В Вооруженных силах хотят усилить изучение английского языка военнослужащими : Західна iнформаційна корпорація 10:45
- С 2020 года военных начнут обучать английскому языку : Рубрика 10:31
- Уже с начала 2020! Рада приняла судьбоносное решение для украинцев. "Каждый будет должен…" : Корупція Інфо 09:51
- С 2020 года украинские военные начнут изучать английский язык : Громадське телебачення 09:36
- Украинских военных будут обучать английскому языку : Новости N 09:10
- Украинские военные будут изучать английский язык : DsNews 09:03
- Украинских военных будут обучать английскому языку : Типичный Херсон 08:41
- В 2020 году военных начнут обучать английскому языку : Новое Время 08:39
- Украинские военные начнут изучать английский язык : Телеграф.com.ua 06:13
- Бойцов ВСУ со следующего года будут обучать английскому языку : Gazeta.ua 06:05
- Со следующего года бойцов ВСУ будут обучать английскому языку : УНИАН 05:03
- Украинских военных будут обучать английскому языку : Vector News 04:16
- Украинских военных будут обучать английскому языку : Українська правда 01:40