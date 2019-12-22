С 2020 года военные ВСУ начнут изучать английский язык (18)

LB.ua 2019.12.22 12:07

Руководство ВСУ считает это приблизит украинскую армию к стандартам НАТО. Сергей Наев С 2020 года военные Вооруженных сил Украины начнут изучать английский язык. Об этом сказал заместитель начальника Генштаба Сергей Наев в комментарии BBC Украина. В следующем году в ВСУ планируют усилить изучение английского языка, в частности с помощью инструкторов западных партнеров. "Все военнослужащие, начиная от солдата до генерала, будут постепенно