Единственная дочь Кузьмы теперь замужем: главные подробности и фото (1)

Главред 2019.12.21 14:35
21 декабря 2019, 14:05
Кузьменко и ее избранник расписались в одном из документ-сервисов Готово.
Мария-Барбара Кузьменко стала женой Виктора Тура / Скриншот с
instagram.com/dzidzio
В пятницу, 20 декабря, единственная дочь погибшего лидера группы Скрябин
Андрея Кузьменко (Кузьма) - Мария-Барбара Кузьменко вышла замуж за студента-
медика Виктора Тура.
Дочь Кузьмы расписалась со своим избранником в одном из документ-сервисов
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