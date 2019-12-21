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Единственная дочь Кузьмы теперь замужем: главные подробности и фото (1)

Главред 2019.12.21 14:35
21 декабря 2019, 14:05 Кузьменко и ее избранник расписались в одном из документ-сервисов Готово. Мария-Барбара Кузьменко стала женой Виктора Тура / Скриншот с instagram.com/dzidzio В пятницу, 20 декабря, единственная дочь погибшего лидера группы Скрябин Андрея Кузьменко (Кузьма) - Мария-Барбара Кузьменко вышла замуж за студента- медика Виктора Тура. Дочь Кузьмы расписалась со своим избранником в одном из документ-сервисов
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2019.12.22 (1)

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