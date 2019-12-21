Правительственная комиссия назвала причины трагического пожара в одесском институте на Троицкой (1)

Местные вести 2019.12.21 13:08
21 декабря 2019 12:36
Андрей Васильев
Причиной трагического пожара, который произошел в Одессе на Троицкой, 25 и
унес жизни 16 человек, стало возгорание бытового электрооборудования на
третьем этаже колледжа.
Такова основная версия следствия, сообщает корреспондент Украинской Службы
Информации со ссылкой на информацию, которую опубликовал премьер-министр
Алексей Гончарук в своем телеграм-канале.
Пожар начался на третьем этаже.
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, Украина