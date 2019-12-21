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Правительственная комиссия назвала причины трагического пожара в одесском институте на Троицкой

Правительственная комиссия назвала причины трагического пожара в одесском институте на Троицкой (1)

Местные вести 2019.12.21 13:08
21 декабря 2019 12:36 Андрей Васильев Причиной трагического пожара, который произошел в Одессе на Троицкой, 25 и унес жизни 16 человек, стало возгорание бытового электрооборудования на третьем этаже колледжа. Такова основная версия следствия, сообщает корреспондент Украинской Службы Информации со ссылкой на информацию, которую опубликовал премьер-министр Алексей Гончарук в своем телеграм-канале. Пожар начался на третьем этаже.
ПРИЧИНА, КОЛЛЕДЖ, ГОНЧАРУК, ПОЖАР, ЭТАЖ, ВИНОВНИК, Гончарук, Вовк, Федорчак, Шулюк, Одесса, Украина
2019.12.22 (1)

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