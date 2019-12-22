Рейтинг самых высокооплачиваемых писателей 2019 года возглавила Джоан Роулинг (30)

ForUm 2019.12.22 10:04

Джоан Роулинг вернула себе лидерство в списке самых высокооплачиваемых писателей мира по версии американского журнала Forbes. В 2019 году она получила доход в $92 млн. Как объясняют в Forbes, "финансовым благословением" для писательницы стала пьеса "Гарри Поттер и проклятое дитя". В издании отмечают, что заработать большие суммы Роулинг удалось благодаря продаже ее книг в США и театральных билетов от постановки "Гарри Поттера".

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