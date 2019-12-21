Загороднюк: Военная помощь США позволит Украине закупить вооружение для обороны на море (1)

ForUm 2019.12.21 16:04

Военная помощь США позволит Украине закупить новое вооружение, в том числе для обороны на море, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк. Об этом Загороднюк написал на своей странице в Facebook. "На следующий год США выделяют Украине 300 млн долларов военной помощи. Это, в частности, дает нам возможность получить летальное оружие, прибрежные оборонительные ракетные комплексы и противокорабельные ракеты", - написал Загороднюк.

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