Загороднюк: Военная помощь США позволит Украине закупить вооружение для обороны на море (1)

ForUm 2019.12.21 16:04
Военная помощь США позволит Украине закупить новое вооружение, в том числе
для обороны на море, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Об этом Загороднюк написал на своей странице в Facebook.
"На следующий год США выделяют Украине 300 млн долларов военной помощи.
Это, в частности, дает нам возможность получить летальное оружие,
прибрежные оборонительные ракетные комплексы и противокорабельные ракеты", -
написал Загороднюк.
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