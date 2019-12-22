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Фокус: Украина

Километровые пробки на КПП: сотни авто застряли на польской границе

Километровые пробки на КПП: сотни авто застряли на польской границе (30)

Главред 2019.12.22 14:35
22 декабря 2019, 14:12 Люди вынуждены ждать очереди на пересечение границы по несколько суток. Люди вынуждены ждать очереди на пересечение границы по несколько суток Километровые очереди образовались на пунктах пропуска на украинско-польской границе. При этом люди вынуждены ждать очереди на въезд по несколько суток, сообщает ТСН. В частности, на КП Смильницы 22 декабря рассказали, что очередь не движется
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2019.12.22 (30)

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