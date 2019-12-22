Километровые пробки на КПП: сотни авто застряли на польской границе (30)

2019.12.22 (30)2019.12.21 (2) →
- На западной границе Украины образовались "праздничные" очереди : NewsMir.info 19:12
- В Канун зимних праздников на границе с Польшей образовались километровые очереди : Українські Новини 18:44
- На границе с Польшей образовались огромные пробки : Hronika.info 18:41
- На границе с Польшей скопились многочасовые очереди, - Госпогранслужба : Інформатор.press 18:36
- На границе с Польшей образовались "предпраздничные очереди" - Госпогранслужба : Громадське телебачення 18:36
- На въезд в Украину из Польши образовались многочасовые очереди : Капитал 18:20
- На границе с Польшей образовались очереди: где проехать сложнее всего : Укринформ 18:17
- На западной границе Украины образовались "праздничные" очереди : Зеркало недели. Украина 18:16
- На границе с Польшей образовались длинные предновогодние очереди: что известно : Vector News 18:15
- Образовались километровые очереди: стало известно о коллапсе на границе с Польшей : Новости без границ 18:07
- На въезд в Украину из Польши образовались многочасовые очереди : NewsMir.info 18:07
- На въезд в Украину из Польши образовались многочасовые очереди, сообщает Госпогранслужба : Интерфакс-Україна 18:06
- На границе с Польшей образовались огромные очереди : Gazeta.ua 18:05
- Пограничники устроили ад: люди не могут выехать за границу 40 часов : Вести-UA 17:53
- Приграничный коллапс: люди сутками не могут выбраться из километровых очередей на границе с Польшей : Стена 17:14
- Образовались километровые очереди: стало известно о коллапсе на границе с Польшей (фото, видео) : Диванна Сотня 16:26
- "Люди стоят по 3 суток": На украино-польской границе образовались огромные заторы : ReplyUA.net 16:11
- На границе с Польшей за три дня до католического Рождества образовались очереди : Страна.ua 15:47
- Праздник к нам приходит: на украино-польской границе образовались длинные очереди : Телеграф.com.ua 15:42
- На границе с Польшей выстроились многокилометровые пробки : ГолосUA 15:35
- Образовались километровые очереди: стало известно о коллапсе на границе с Польшей (фото, видео) : Факты 15:34
- Украинцы едут домой: на границе с Польшей образовались километровые очереди : ICTV Факти 15:06
- На украинско-польской границе образовались километровые пробки - люди стоят в очередях сутками : КНК Медиа 14:50
- Госпогранслужба прокомментировала километровые очереди на польско-украинской границе : УНИАН 14:47
- Километровые пробки на КПП: сотни авто застряли на польской границе : Главред 14:35
- На украинско-польской границе образовались километровые пробки - люди стоят в очередях сутками : УНИАН 13:17
- Ждут по трое суток: украинцы застряли на границе с Польшей : NewsMir.info 13:13
- Ждут по трое суток: украинцы застряли на границе с Польшей : Обозреватель 13:09
- Ждут по трое суток: украинцы застряли на границе с Польшей : NewsMir.info 13:08