Километровые пробки на КПП: сотни авто застряли на польской границе (30)

Главред 2019.12.22 14:35

22 декабря 2019, 14:12 Люди вынуждены ждать очереди на пересечение границы по несколько суток. Люди вынуждены ждать очереди на пересечение границы по несколько суток Километровые очереди образовались на пунктах пропуска на украинско-польской границе. При этом люди вынуждены ждать очереди на въезд по несколько суток, сообщает ТСН. В частности, на КП Смильницы 22 декабря рассказали, что очередь не движется