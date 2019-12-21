Россия на четыре дня перекрыла Керченский пролив - журналист (8)

Вибори в Україні та світі 2019.12.21 17:45
Министерство транспорта РФ на четверо суток перекрыло движение по
Керченскому проливу. Об этом сообщил журналист, председатель
наблюдательного совета Майдана иностранных дел Андрей Клименко на своей
странице в Facebook в субботу, 21 декабря.
По данным Клименко, российское ведомство приняло решение о перекрытии
движения по Керченскому проливу в период с 21 по 24 декабря в связи с
визитом президента РФ Владимира Путина на открытие железнодорожного
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