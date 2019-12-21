Россия на четыре дня перекрыла Керченский пролив - журналист (8)

Вибори в Україні та світі 2019.12.21 17:45

Министерство транспорта РФ на четверо суток перекрыло движение по Керченскому проливу. Об этом сообщил журналист, председатель наблюдательного совета Майдана иностранных дел Андрей Клименко на своей странице в Facebook в субботу, 21 декабря. По данным Клименко, российское ведомство приняло решение о перекрытии движения по Керченскому проливу в период с 21 по 24 декабря в связи с визитом президента РФ Владимира Путина на открытие железнодорожного

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