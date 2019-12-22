МОН проведет двухэтапный аудит вузов (8)

Хвиля 2019.12.22 05:36

МОН проведет аудит 740 учебных заведений для составления рейтинга ZN.UA 22.12.2019 05:13:45 Заместитель Министра образования и науки Петр Коржевский заявил, что в январе 2020 года министерство проведет аудит 740 образовательных учреждений для дальнейшего создания рейтинга вузов. Об этом сообщает портал ZN.ua. Коржевский отметил, что основной целью аудита будет получение нужной информации для создания оптимальной карты заведений для профильного