В многоэтажке на Таирова взорвался самогонный аппарат (28)

Таймер Одесса 2019.12.22 11:44

Два человека получили термические ожоги после взрыва самогонного аппарата в квартире на улице Архитекторской. Спасатели получили сообщение о том, что на 8-м этаже 9-этажного жилого дома произошёл "хлопок". Прибыв на место сотрудники Госслужбы по ЧС установили, что в результате нарушения целостности самогонного аппарата на кухне одной из квартир произошёл взрыв без последующего горения. В результате происшествия получили термические ожоги хозяин и хозяйка