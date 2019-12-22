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В многоэтажке на Таирова взорвался самогонный аппарат

В многоэтажке на Таирова взорвался самогонный аппарат (28)

Таймер Одесса 2019.12.22 11:44
Два человека получили термические ожоги после взрыва самогонного аппарата в квартире на улице Архитекторской. Спасатели получили сообщение о том, что на 8-м этаже 9-этажного жилого дома произошёл "хлопок". Прибыв на место сотрудники Госслужбы по ЧС установили, что в результате нарушения целостности самогонного аппарата на кухне одной из квартир произошёл взрыв без последующего горения. В результате происшествия получили термические ожоги хозяин и хозяйка
ВЗРЫВ, ШЕЯ, ЛЬВОВ, ОЖОГ, КОНЕЧНОСТЬ, ОБЛИЦОВКА, Львов, Киев
2019.12.22 (28)

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