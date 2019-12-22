В многоэтажке на Таирова взорвался самогонный аппарат (28)

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- Во Львове произошел взрыв в новостройке : РИА Мелитополь 13:27
- Во Львове произошел взрыв газа в многоэтажке - фото : Realist.online 13:25
- Во Львове в многоэтажке взорвался газ, есть пострадавший : Vector News 13:16
- Взрыв газа в многоэтажке во Львове, есть пострадавший : UAzmi 13:14
- Во львовской новостройке взорвалась газовая колонка: один пострадавший (фото) : NewsMir.info 13:07
- Во Львове произошел взрыв газа в жилом доме : Lenta.ua 13:07
- Во Львове прогремел взрыв в многоэтажке : Гордон 13:05
- При взрыве в многоэтажке во Львове пострадал человек : ГолосUA 13:05
- Во Львове произошел взрыв в многоэтажке : Mk.Mk.Ua 13:04
- Выбило окна и входную дверь: во Львове в новостройке взорвался газ : Фокус 13:04
- В квартире на Таирова взорвался самогоный аппарат : ТК Град 12:39
- Во львовской новостройке взорвалась газовая колонка: один пострадавший (фото) : NewsOne 12:39
- Во Львове произошел взрыв в многоэтажке : Барометр Южноукраинска 12:12
- Во Львове в многоэтажке взорвался газ, есть пострадавший : Українська правда 12:11
- Во Львове в квартире жилого дома произошел взрыв : MIGnews.com.ua 12:08
- Во Львове произошел взрыв в новостройке : Контракты.ua 12:07
- Вылетели окна и дверь: во львовской новостройке прогремел взрыв (фото) : Факты 12:04
- Во львовской многоэтажке прогремел мощный взрыв: подробности : IPnews 11:45
- В многоэтажке на Таирова взорвался самогонный аппарат : Таймер Одесса 11:44
- Во Львове произошел взрыв в многоэтажке, есть пострадавшие : 112.ua 11:30
- В жилом доме Львова произошел взрыв, есть пострадавший : Телеграф.com.ua 11:13
- В многоэтажке Львова произошел взрыв, владельца квартиры госпитализировали с многочисленными ожогами : Новое Время 11:09
- Во Львове произошел взрыв в новостройке : Bigmir)net Новости 11:08
- Во Львове произошел взрыв в многоэтажке, есть пострадавшие : NewsMir.info 11:08
- Во Львове в результате взрыва случился пожар в многоэтажке : DsNews 11:03
- Во Львове произошел взрыв в многоэтажке : РБК-Україна 10:41
- Во Львове в многоэтажке прогремел взрыв : Экономические новости 10:33