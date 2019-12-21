Бэнкси в своем отеле в Вифлееме представил рождественскую инсталляцию (7)

Громадське телебачення 2019.12.21 19:06

Марко Погуляевський Уличный художник Бэнкси создал рождественскую инсталляцию в своем отеле Walled Off Hotel в палестинском городе Вифлеем, расположенном на Западном берегу реки Иордан на границе с Израилем. Фото инсталляции художник опубликовал в своем Instagram. Граффити получило название "Шрам Вифлеема". Работа установлена в гостинице Walled-Off, которую Бэнкси открыл в марте. Окна каждого из десяти номеров отеля выходят на Израильскую

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