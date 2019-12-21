Бэнкси в своем отеле в Вифлееме представил рождественскую инсталляцию (7)

Громадське телебачення 2019.12.21 19:06
Марко Погуляевський
Уличный художник Бэнкси создал рождественскую инсталляцию в своем отеле
Walled Off Hotel в палестинском городе Вифлеем, расположенном на Западном
берегу реки Иордан на границе с Израилем.
Фото инсталляции художник опубликовал в своем Instagram.
Граффити получило название "Шрам Вифлеема".
Работа установлена в гостинице Walled-Off, которую Бэнкси открыл в марте.
Окна каждого из десяти номеров отеля выходят на Израильскую
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