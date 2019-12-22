Ведущего NewsOne Павловского вызвали на допрос по делу Шеремета (24)

Новости без границ 2019.12.22 14:37

Журналиста и телеведущего канала NewsOne Андрея Павловского вызвали на допрос по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сам Павловский рассказал у себя в Facebook. "Позвонили из Главного следственного управления и хотят передать повестку. Снова вызывают на допрос по убийству Павла Шеремета. Дело в том, что когда убили Шеремета, моя журналистка находилась на редакционном задании снимала сюжет о том, куда делись памятники.