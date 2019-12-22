В Карпатах идет снег (21)

2019.12.22 (21)2019.12.21 (5) →
- Метели и гололед: спасатели предупреждают о непогоде в Карпатах : 24 канал 12:30
- Метели могут заблокировать движение транспорта в Карпатах - ГСЧС : Vector News 12:16
- В Карпатах идет снег и похолодало до -1 градуса : 112.ua 12:00
- В Украине объявили об ухудшении погодных условий : Hubs 11:41
- В Карпатах идет снег : РБК-Україна 11:40
- Метели могут заблокировать движение транспорта в Карпатах - ГСЧС : Українська правда 11:40
- Из-за непогоды в Карпатах возможны нарушения движения транспорта, - ГосЧС : LB.ua 11:37
- Сильный ветер, дождь и снег: на Закарпатье испортится погода : Укринформ 11:33
- Украинцев предупредили о резком усилении ветра : FaceNews 11:31
- В Украине объявили штормовое предупреждение : Новости N 11:10
- Снегопады на подходе: объявлено штормовое предупреждение : Новости без границ 11:07
- В Карпатах непогода может парализовать движение транспорта : SiteUA 10:48
- Украинцев предупредили о резком усилении ветра : Слово і Діло 10:41
- Украинцев предупредили о сильных порывах ветра : MIGnews.com.ua 10:08
- Украинцев предупредили о резком усилении ветра : Bigmir)net Новости 10:08
- Спасатели предупредили об ухудшении погоды, в Карпатах возможно прекращение движения транспорта : Новое Время 09:39
- В Карпатах непогода может парализовать движение транспорта : Дело.ua 09:32
- ГСЧС предупредила о снеге, метелях, гололедице и ветре в Карпатах в начале недели : Гордон 08:35
- Идет похолодание: синоптики предупредили о перемене погоды в ближайшие дни : Диванна Сотня 08:26
- Идет похолодание: синоптики предупредили о перемене погоды в ближайшие дни : Факты 07:34