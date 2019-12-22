В Карпатах идет снег (21)

РБК-Україна 2019.12.22 11:40

Фото: на горе Пип Иван идет снег (facebook.com) Снег идет на горе Пип Иван В Карпатах на горе Пип Иван идет снег, погодные условия осложнены. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook Черногорского горного поисково- спасательного поста. В частности, граждан просят воздержаться от выхода в высокогорье из-за осложнения погодных условий. "По состоянию на 8:30 22.12.2019 на г. Поп Иван Черногорский облачно,