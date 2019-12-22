В Берлине эвакуировали Рождественскую ярмарку из-за "теракта": неожиданное завершение истории (19)

ГЛАВПОСТ 2019.12.22 03:05

Из-за ошибки в прочтении фамилии сирийца в Берлине поднялась паника на Рождественской ярмарке. Полиция сначала сообщила, что предотвратила теракт и нашла бомбу, а потом извинилась - мол, ошиблись, взрывчатки не было, а у предполагаемого террориста просто фамилия похожа на фамилию человека, который находится в розыске. "Полиция Германии предотвратила теракт на Рождественской ярмарке", - об этом сообщили местные издания вечером 21 декабря.