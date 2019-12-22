В Берлине эвакуировали Рождественскую ярмарку из-за "теракта": неожиданное завершение истории (19)

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- В Берлине предотвратили теракт на рождественской ярмарке : Телеграф.com.ua 05:42
- В Берлине эвакуировали рождественскую ярмарку, где три года назад произошел теракт : GlavPost.Com 05:38
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- В Берлине эвакуировали Рождественскую ярмарку из-за "теракта": неожиданное завершение истории : 24 канал 03:00
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- В Берлине предотвратили теракт на рождественской ярмарке : Bigmir)net Новости 02:09
- В Берлине предотвратили теракт на рождественской ярмарке : NewsMir.info 02:07
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- Полиция Берлина предотвратила теракт на рождественской ярмарке : DailyUA 01:24
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- Полиция Берлина предотвратила теракт на рождественской ярмарке : ПрессОрг24 00:31
- Полиция Берлина предотвратила теракт на рождественской ярмарке : Українські національні новини 00:17