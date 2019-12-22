В МИД объяснили преимущества новых правил пересечения границы с РФ (24)

Трибун Луганска 2019.12.22 10:46

Пересечение украинцами границы с Россией на основании заграничного паспорта позволит избежать бюрократической волокиты в случае потери документа. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на своей странице в Twitter. По его словам, цифровая база данных с биометрическими паспортами - это быстрый и действенный инструмент помощи от украинских консулов. "Поездки исключительно по заграничным паспортом в РФ дают дополнительные